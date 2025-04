TSG 62/09 kassiert den Ausgleich in letzter Sekunde

Pforzheim. Es war ein Topspiel der Fußball-Verbandsliga, das den hohen Ansprüchen im Vorfeld auch gerecht wurde. Im Verfolgerduell empfing der Tabellenvierte GU Türkischer SV Pforzheim den aktuellen Fünften TSG 1862/09 Weinheim. Und auch wenn die beiden Spitzenplätze an Bruchsal und die U23 des KSC vergeben zu sein scheinen, hatten die Tabellennachbarn nichts zu verschenken. Im Gegenteil: Sie beschenkten 200 Zuschauer am Karsamstag auf dem GU-Sportplatz in Pforzheim mit einer höchst unterhaltsamen Partie, an deren Ende ein 3:3 (2:0) stand. Pech für die Gäste von der Bergstraße: Der Ausgleich durch Metinas Abromavicius fiel kurz vor dem Abpfiff in der vierten Minute der Nachspielzeit.