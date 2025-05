Am Ende wird’s doch noch mal eng für die TSG 62/09 Weinheim

Spielberg. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein lang hatte Fuball-Verbandsligist TSG 62/09 Weinheim das Geschehen beim Gastspiel beim SV Spielberg fest in der Hand und sah angesichts einer 2:0-Führung und einem klaren Chancenplus wie der sichere Sieger aus, doch in der Schlussphase bäumten sich die in Sachen Klassenerhalt noch nicht gesicherten Gastgeber gegen die drohende Niederlage auf und so wurde es nach dem 1:2-Anschlusstreffer in der 85. Minute noch einmal spannend. Doch die Weinheimer ließen sich in den letzten Minuten nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.