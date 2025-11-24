Handball

TSV Birkenau bringt den Spitzenreiter ins Schwitzen 

Falken verpassen einen durchaus möglichen Punkt gegen Rot/Malsch.

Ronny Unger traf in Malsch fünfmal. Foto: Mathias Brock
Ronny Unger traf in Malsch fünfmal.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
TSV Birkenau schlägt den Spitzenreiter und meldet sich zurück
Handball

TSV Birkenau schlägt den Spitzenreiter und meldet sich zurück

Die Schwarzen Falken halten dem Druck im Kampf um die Topplätze in der Verbandsliga dank starker Defensive Stand.

11.02.2025

Der TSV Birkenau rutscht aus
Handball

Der TSV Birkenau rutscht aus

Die Falken verpassen den Sprung auf den zweiten Platz der Verbandsliga und erwischen einen schwarzen Tag in Nußloch

28.01.2025

TSV Birkenau: Die Falken sind weiter im Tiefflug
Handball

TSV Birkenau: Die Falken sind weiter im Tiefflug

Der Badenligist verliert auch bei Aufsteiger TSV Knittlingen und rutscht immer weiter in den Tabellenkeller.

27.11.2023

Der TSV Birkenau II feiert den ersten Saisonsieg
Handball

Der TSV Birkenau II feiert den ersten Saisonsieg

Erleichterung beim Landesliga-Aufsteiger nach dem so wichtigen Heimsieg

21.11.2023

Birkenau II baut Tabellenspitze aus
Handball

Birkenau II baut Tabellenspitze aus

Die Routiniers machen mit jungen Spielern bei Birkenaus zweiter Mannschaft die gute Mischung aus, die den kleinen Falken Höhenflüge beschert.

21.03.2023