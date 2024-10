TTC 46 startet "kalt" in die 1. Bundesliga

Kaltstart für Tischtennis-Bundesligist TTC 46: Weinheims neue Nummer 1 Yuan Wan, Mateja Jeger und die neu im Team stehende türkische Nationalspielerin Ece Harac kommen zum Saisonstart direkt vom WTT-Turnier aus Italien eingeflogen, Daria Trigolos aus Saarbrücken, wo sie trainiert und lebt. Die beiden Neuzugänge mit taiwanesischer Staatsangehörigkeit, Tung-Chuan Chien, die in Grenzau trainiert und Hsien-Tzu Cheng, die direkt aus Taiwan kommt, haben Weinheim-Premiere. Zeit zum gemeinsamen Training bleibt nicht, Yuan Wan &Co landen erst in der Nacht zum Sonntag in Baden-Baden. Und mittags ab 14 Uhr wird es im ersten Heimspiel der Saison gegen den TSV Langstadt ernst.