Vivian Kraft siegt bei den Landesmeisterschaften der U15

Am vergangenen Wochenende reisten die Nachwuchs-Fechter der TSG 1862 Weinheim mit ihrer Trainerin Sandra Bingenheimer nach Tübingen zur Landesmeisterschaft U11 und U15.

In der Kategorie U11 startete Jan Eichmann. Als jüngerer Jahrgang erkämpfte er sich in einem starken Starterfeld den zehnten Platz. Bei den Damen U15 gingen drei Weinheimerinnen an den Start: Yining Xu, Siri Kornberger und Vivian Kraft.