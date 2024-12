Weinheims tapferer Kampf bleibt unbelohnt

Hemsbachs Trainer Max Pauli wollte schnell den Mantel des Vergessens über das Spiel legen. „Das war einfach nicht gut von uns. Abwehr, Torhüter und eine krasse Fehlwurfquote. Am Ende können wir das Spiel kämpferisch drehen. Was zählt, sind die 20:2 Punkte, mit denen wir jetzt in die Weihnachtspause gehen.“ In der Weinheimer TSG-Halle stand letztlich ein 27:28 für die Gäste auf der Anzeigetafel, die damit die Herbstmeisterschaft in der Landesliga feierten. Auf dem Boden saßen enttäuschte Spieler der HSG Weinheim/Oberflockenbach, die als Schlusslicht eine starke Leistung gezeigt hatten, für die sie sich am Ende nicht belohnten.