Heddesheim. Jetzt geht es schnell: Morgen ist schon der erste Advent, Weihnachten kommt wie immer überraschend und der Jahreswechsel ist auch nur noch einen guten Monat entfernt. Genauso fest wie diese Daten steht auch das des letzten Sportereignisses in der Region: Der traditionsreiche Silvesterlauf beschließt auch 2026 das Sportjahr auf einer ganz besonderen Meile. Bereits zum 35. Mal geht es rund um den Badesee auf die Heddesheimer Meile. Die 7,7 Kilometer zählen gleichzeitig auch zum letzten Lauf der Serie um den Weinheimer Nachrichten Bergstraßen-Cup. Und nach den Läufen in Schriesheim, Weinheim und Hemsbach wird es hier vor allem bei den Männern noch einmal richtig spannend. Gleich eine Handvoll Läufer hat bei Top-Platzierungen in Heddesheim noch die Chancen auf den Cup-Sieg.

Offenes Rennen bei den Männern

Aktuell führt Vinivius Dos Santos von runwoinem mit 1838 Punkten. Ihm dicht auf den Fersen ist Leonard Gothe, zuletzt Sieger beim Wiesenseelauf in Hemsbach (1444) vor Laurenz Rieger (1435, hpc trimaster). Zwar aktuell nur auf Rang 14, aber mit nur zwei Resultaten in der Wertung ist Ex-Cup-Sieger Marco Odenwälder aus Hemsbach (1239), der in Heddesheim auch noch ganz vorne springen kann. 69 Männer sind insgesamt noch im Rennen.

Foto: Philipp Reimer Alicia Koßmann hat den Bergstraßen-Cup bereits gewonnen.

Koßmann nicht mehr einzuholen

Bei den Frauen stehen die ersten beiden Plätze bereits vor dem Abschlusslauf der Serie fest. Alicia Koßmann (SG Leutershausen) ist bereits nicht mehr einzuholen. Herbstlauf-Siegerin Gvero Grozda vom TV Siedelsbrunn hat den zweiten Platz mit 2150 Punkten auch schon sicher. Das Rennen um Platz drei bleibt aber spannend. Hier dürfte es auf einen Zweikampf der aktuellen Dritten, der Weinheimerin Luzia Teinert (Team Gerbergasse) und Verena Duventäster (TSG 78 Heidelberg) hinauslaufen. Oder es gibt eben doch noch eine Überraschung.

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Foto: Thomas Rittelmann Auch die Kleinsten sind in Heddesheim mit Eifer dabei.

Entscheiden wird sich das am Silvestermorgen. Um 11.33 Uhr startet mit der Meile der letzte Lauf. Zuvor machen sich um 10.35 Uhr die Starter der Minimeile auf den 4,4 Kilometer langen Rundkurs. Eröffnet wird der 35. Silvesterlauf mit Start und Ziel an der Nordbadenhalle um 10 Uhr mit den 700 Metern der Bambini, schon zehn Minuten später sollen die Schüler auf die 1,4 Kilometer lange Strecke.

Den Nerv getroffen

Der Silvesterlauf bietet eine Mischung aus Straßen- und Landschaftslauf im Naherholungsgebiet des Heddesheimer Badesees. Wir erwarten auf den einzelnen Strecken erneut Teilnehmerhöchstzahlen. Einiges spricht dafür, dass es auch Streckenrekorde geben könnte“, sagt Markus Kunkel, der Organisationschef. „Laufen hat seit Corona einen deutlichen Boom erlebt, vor allem auch in der Generation Z. Social Runs boomen – Laufschuhe an, Musik an und los geht’s. Wir freuen uns, dass wir genau so eine Mischung am Badesee in Heddesheim bieten können.“

Foto: Katrin Oeldorf Paul Weindl setzte sich im vergangenen Jahr durch.