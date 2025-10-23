Stepptanz

WM-Tag 1 endet für Penguin Tappers ernüchternd

Keine Hemsbacher Finalteilnahme der Kids in Prag. Die Junioren machen für Tag 2 aber Hoffnung.

Nele Matz scheiterte überraschend am Final-Einzug. Foto: Pineapplemedia
Nele Matz scheiterte überraschend am Final-Einzug.
