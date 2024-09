Zwei Meetingrekorde beim Weinheimer Herbstlauf - und viele Erfolgsgeschichten

Dass der Weinheimer Herbstlauf alles zu bieten hat, was das Läuferherz begehrt, hat sich längst herumgesprochen. Bei der 24. Auflage waren nicht nur Freizeitläufer am Start, die gemeinsam Spaß haben wollten. Auch Spitzensportler haben inzwischen den Weg ins Sepp-Herberger-Stadion gefunden. Moges Dargie Mengesha beispielsweise pulverisierte im vergangenen Jahr den Streckenrekord im Halbmarathon. „Mit diesen 1:03,58 Stunden wäre er auch in Paris und in Berlin in den Top Ten gelandet. Ich weiß nicht, warum er sich für uns entschieden hat, aber das wertet den Lauf natürlich auf“, sagte Thomas Geißler, Laufveranstalter der TSG 1862 Weinheim.