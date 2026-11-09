Weihnachtsmarkt in Worms

Vom 20. November bis zum 23. Dezember lädt der Wormser Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr zum Bummeln und Verweilen in der Innenstadt ein. Er reicht vom Parmaplatz über Obermarkt und Winzerbrunnen bis zum Römischen Kaiser.

Das Programm für alle Generationen bietet Musik, Tanz und weihnachtliche Unterhaltung. Die Weihnachtswerkstatt am Parmaplatz bietet Kindern und Jugendlichen ein kostenfreies Kreativ- und Mitmachprogramm. Veranstalter ist die Stadt Worms, Bereich 3.22 – Messen und Märkte.

Mehr unter www.wormser-weihnacht.de.

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