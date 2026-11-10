100 Jahre KÖB Weiher
Am Sonntag, 15. November, feiert die Bücherei Herz Jesu Weiher im Pfarr- und Jugendheim Weiher, Hauptstraße 72, ihr 100-jähriges Bestehen. Von 10 bis 16 Uhr ist die große Buchausstellung geöffnet. Sie bietet Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ein Büchercafé mit Kaffee und Kuchen. Um 13 Uhr beginnt eine Vorlesestunde mit dem Kamishibai-Erzähltheater. Der Festakt startet um 14 Uhr mit Auftritten der Weihermer Leierschwänze und der Mini-Tanzmäuse des TSV Weiher sowie der Prämierung des Jubiläums-Leserwettbewerbs.