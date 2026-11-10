„Divertimento“ im VHS-Kino

Die Volkshochschule Badische Bergstraße lädt am Donnerstag, 19. November, um 20.15 Uhr ins Olympia-Kino ein. Dort wird „Divertimento – Ein Orchester für alle“ gezeigt.

Der Film erzählt von Dirigentin Zahia Ziouani und ihrer Schwester Fettouma. Ihr Ensemble „Divertimento“ soll klassische Musik unabhängig von Herkunft und sozialem Umfeld zugänglich machen.

Reservierungen sind über www.olympia-leutershausen.de, per E-Mail an kino@olympia-leutershausen.de oder telefonisch während der Kino-Öffnungszeiten unter 06201/509195 möglich.

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