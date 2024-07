Auf dem Märchenpfad wandern, unter Palmen schwimmen, Feste feiern

Höchst: Obrunnschlucht-Märchenpfad

Zwischen Höchst und Rimhorn befindet sich ein märchenhaftes Ausflugsziel für Familien: das romantische Tal des Obrunnbachs. Ein detailgenauer Märchenpfad führt durch die drei Kilometer lange Schlucht und entlang des Pfades, der auch mal über einen Bachlauf führt, besuchen wir das Schloss von Dornröschen, den Bahnhof von Lummerland, eine Schwanenburg, hübsche Fachwerkhäuser und auch Märchen- und Tierfiguren. Speziell bei hohen Temperaturen und sommerlicher Hitze ist es hier im Wald angenehm schattig. Der naturnah gestaltete Wanderfahrt führt über 14 Brücken und ist nicht barrierefrei. Ein spannendes Ausflugsziel für Familien mit kleinen (die schon laufen können, mit Kinderwagen kommt man hier nicht gut voran) und auch schon etwas größeren Kindern. Und: Das Vesper für ein Picknick, zum Beispiel am plätschernden Brunnen oder in einer der Hütten, nicht vergessen. Plätze zum Ausruhen gibt es an fast jeder Märchenstation. Rimhorner Straße L 3106, 64739 Höchst

Der Start ist am Ende der Straße Obrunnweg in Höchst. Anmeldung zu einer Führung unter 06163-4326, oder info@obrunnschlucht.de

Sinsheim: Badewelt öffnet wieder für Kinder

In den Sommerferien von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 8. September, öffnet das Palmenparadies und der "Paradise Beach" im Außenbereich der Sinsheimer Therme für Besucher jeden Alters, also auch für Kinder unter 16 Jahren. Täglich sind Mitmachaktionen für Kinder geplant (von 13 bis 14 und von 15 bis 16 Uhr), wie Sandburg bauen, basteln oder spielen. Zudem wird ab Donnerstag wieder Wellenreiten am Strand auf einer aufblasbaren Surfstation angeboten, die auch von Kindern ab einer Körpergröße von 1,30 Meter und einem Mindestgewicht von 33 Kilogramm genutzt werden kann. Wer surfen will, muss an der Surfstation oder vorab über die App "Bluphoria" einen 30-minütigen Zeitraum buchen.

Weinheim-Sulzbach: Krabbe-Kerwe

Am letzten Juli-Wochenende steigt die Krabben-Kerwe in Sulzbach. Vom 26. bis 29.07.2024 wird gefeiert - einer der Höhepunkte ist der Umzug durch den Ort am Kerwesonntag.

Weinheim: Wimpelketten basteln

Am Samstag lädt die Weinheim Galerie von 11 bis 17 Uhr zur kostenlosen Bastelaktion ins Erdgeschoss der Mall. Alle Materialien werden gestellt. Dürrestraße 2, 69469 Weinheim

Heidelberg: Kleine Glücksschweinchen geboren

Ja, stimmt. Wir haben den Zoo Heidelberg hier schon oft als Ausflugstipp empfohlen. Aber sind diese kleinen, neu geborenen Glücksschweinchen nicht zuckersüß? Anfang Juli brachte Sau Helga im Bauernhof des Zoos Heidelberg neun Ferkel zur Welt. Die Tierpfleger des Zoos hatten nicht erwartet, dass Helga noch einmal tragend wird – umso größer ist die Freude über den quicklebendigen Nachwuchs. Die kleinen Schweine wachsen in einer Großfamilie mit ihrer Mutter, einer weiteren erwachsenen Sau und älteren Halbgeschwistern auf. Wenn das keinen Familienausflug wert ist. Tiergartenstraße 3, 69120 Heidelberg

Sinsheim: Finaler Streckenabschnitt für U17

Nach seiner triumphalen Reise durch die Region, über Land, auf dem Wasser, rollt das U-Boot U17 nun die letzten Kilometer über die Landstraße. In Sinsheim wird entlang der Strecke ausgiebig gefeiert: In Sinsheim-Hilsbach erwartet die Zuschauer und Besucher ein U-Boot-Fest in den Abendstunden des 25. Juli. Bis Mitternacht bewirten die örtlichen Vereine und Organisationen rund um die Festhalle. Am Freitag passiert das U-Boot in den Morgenstunden Sinsheim-Weiler. Ab 7 Uhr sorgen Vereine und Organisationen aus Weiler entlang der Strecke für Verpflegung.

Die TSG Hoffenheim feiert das U-Boot am Samstag

Am Samstag feiert die TSG Hoffenheim ab 12 Uhr das U-Boot auf dem Gelände der PreZero Arena. Für den finalen Streckenabschnitt feiert die Stadt Sinsheim am 28. Juli ab 10 Uhr das große Finale des Transports mit Hüpfburgen- und Zwergenland, Bastel- und Malstation, Kinderschminken, Ballonmodellage, Essen und Trinken. Die Hüpfburgenlandschaft greift natürlich das Thema (Unter-)Wasserwelt ganz im Zeichen des U-Boots auf. Den finalen Bestimmungsort, das Technik Museum Sinsheim, erreicht U17 am 28. Juli voraussichtlich gegen 14 Uhr. Auch auf dem Museumsgelände wird es verschiedene Stände und Aktionen geben. Eberhard-Layher-Straße 1, 74889 Sinsheim

Foto: Technik Museum Sinsheim Speyer In Heidelberg machte U17 vor dem Schloss Pause und wurde spektakulär beleuchtet.

Heidelberg: „Open Airfield“

Wo einst amerikanische Flugzeuge und Hubschrauber landeten, befindet sich heute eine der fünf Heidelberger Konversionsflächen. Wie wird der ehemalige US-Flugplatz „Airfield“ künftig genutzt und wie könnte die Fläche aussehen? Wer Ideen hat und diese einbringen möchte, hat nun die Gelegenheit: Die Stadt Heidelberg veranstaltet am Freitag, 26. Juli 2024, von 16 bis 20 Uhr den Aktionstag „Open Airfield – Reinschauen, Draufschauen“ mit Bürgerbeteiligung zur weiteren Nutzung des Airfields. Dazu gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm und Musik, inklusive Verpflegung und Sport. Der Eintritt ist frei. Das Airfield ist über den Diebsweg erreichbar. Die Stadt Heidelberg empfiehlt die Anreise mit dem Rad, zu Fuß oder mit Bus/Bahn. Die nächstgelegenen Haltestellen sind Kirchheim, Pleikartsförster Hof (rnv-Linie 33) und Pfaffengrund, Im Dornbusch (rnv-Linie 36).

Foto: Stadt Heidelberg

Weinheim: Führung durch den Exotenwald

Am 28. Juli findet ab 15 Uhr eine Führung durch den Exotenwald statt: Besonders im Sommer, wenn der Wald in sattem Grün erstrahlt und es überall summt und duftet, ist der Weinheimer Exotenwald besonders spannend. Gemeinsam mit dem Weinheimer Stadtführer und Naturexperte Dietmar Spicker wird auf der Tour ein besonderes Spektakel begutachtet, denn zum ersten Mal seit 22 Jahren trägt einer der vielen Ginkgo Bäume Früchte. Ginkgo-Bäume, auch als „Lebende Fossilien“ bekannt, sind eine der ältesten Baumarten der Welt. Treffpunkt für die Tour ist am Brunnen im kleinen Schlosshof. Mit Voranmeldung unter 06201 82610 oder tourismus@weinheim.de

Auf ins Mittelalter: Histotainment Park Adventon