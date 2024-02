Die Harp Twins kommen nach Weiher

Mit den „Harp Twins“ am Sonntag, 25. Februar, schlägt die „Hall“ wieder ein neues Kapitel auf. Die eineiigen Zwillinge Camille und Kennerly Kitt, 1989 in den USA geboren, sind seit 2009 als Harfe- und Schauspielerinnen aktiv. In ihrer Heimat und auch in Kanada füllen sie die ganz großen Hallen. Ihr YouTube-Kanal hat 774 000 Abonnenten mit 155 Millionen Aufrufen.