Die Unmöglichkeit der Liebe

Am Freitag, 10. November, um 20 Uhr, stellt das Schauspielensemble Südsehen aus München im Parktheater Bensheim seine Debütproduktion „Kabale und Liebe – ein bayerisches Trauerspiel“ vor. Es handelt sich um das bekannte Werk Friedrich von Schillers über das Scheitern absoluter Liebe, welches in Teilen in die bayerische Mundart übertragen wurde.