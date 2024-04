6 Ausstellungen, die man als Weinheimer besuchen kann

Geht bald zu Ende: Hoover Hager Lassnig in der Kunsthalle Mannheim

"Two and a Half Months" (1972, Öl und Acryl auf Leinwand) heißt das Bild von Nan Hoover, das derzeit in der Kunsthalle Mannheim zu sehen ist.

Finissage im Mannheimer Kunstverein: Christoph Niemann

Die schwarz-weißen Kunstwerke von Christoph Niemann sind witzig und zwar so witzig, dass sie unter anderem im Magazin "The New Yorker" und der "New York Times" veröffentlicht wurden - aber das ist noch nicht alles. Der Künstler verbindet die übliche Raum-, Wand-, Kunstwerk-Aufteilung zu einem umfassenden Raum-Erlebnis, das weder Anfang noch Ende hat, heißt es in der Ankündigung des Mannheimer Kunstvereins. Der gebürtige Ludwigsburger macht Kunst also im besten Sinne erlebbar. Überzeugen kann man sich davon noch am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April 2024. Die Finissage am Sonntag beginnt um 12 Uhr, um 15 Uhr gibt es einen Vortrag von Andreas Platthaus zum Werk von Christoph Niemann mit dem Titel "Talk the Line - über die scheinbare Einfachheit der Linie". Die Ausstellung ist ein absoluter Publikumsrenner, schon mehr als 5000 Besucher haben die Werke von Niemann im Kunstverein gesehen. Mehr als 800 Kataloge wurden schon verkauft, die Auflage musste zweimal nachgedruckt werden, sagt der Vorsitzende des Mannheimer Kunstvereins, Dr. Friedrich W. Kasten.