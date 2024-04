US-Maler John Newsom stellt in Heppenheim aus

Besuch aus den USA bekommt der Kunstverein Heppenheim wieder mal, wenn am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr die erste Einzelausstellung von John Newsom in Deutschland eröffnet wird. Es ist zugleich die erste Ausstellung des in New York lebenden Malers in Europa.

Newsoms Werke sind unter anderem in den ständigen Sammlungen des Museum of Modern Art, New York, des Whitney Museum of American Art, New York, des Brooklyn Museum, New York, des San Francisco Museum of Modern Art, Kalifornien, des Hammer Museum, Los Angeles, Kalifornien, der Yale University Art Gallery, New Haven, Conecticut, des RISD Museum, Providence, Rhode Island, sowie in anderen bedeutenden öffentlichen Sammlungen vertreten. Er wohnt mit seiner Frau Cassie und den beiden Kindern Luke und Ruby in Brooklyn, NY.

Symbolische Beziehung

Maler sind organische menschliche Wesen und werden es immer sein. Sie arbeiten mit dem Medium der physischen Farbe und geistigen Idealen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kunstvereins. Die verschiedenen Gemälde, die in John Newsoms Einzelausstellung im Kunstverein Heppenheim mit dem Titel „New Growth in an Old Garden“ zu sehen sind, zeigen diese symbolische Beziehung zwischen verschiedenen Gruppen von handgemachten Markierungen und malerischen Erscheinungen. Ursprünglich als konzeptionelle Präsentation gedacht, werden in der Ausstellung verschiedene Elemente von Newsoms Arbeitsstrategien für Figur und Grund seziert. Wie ein Gemälde entsteht und welche Schichten oder Teile in die Struktur der physischen Herstellung eines Werks eingehen.

In der Ausstellung wird auch zum ersten Mal die Grundlage der „reinen Abstraktion“ des Künstlers vorgestellt, die durch eine Reihe von gestischen bis hartkantigen Ölgemälden auf Papier repräsentiert wird, zusammen mit einem ikonischen Gemälde einer vergrößerten Tulpe.

„Ich mag großzügige Malerei“

Newsom ist ebenso sehr ein formal abstrakter Maler wie ein symbolischer Naturalist. Für ihn sind die beiden Ikonografien innerhalb der Parameter der Malerei untrennbar miteinander verbunden. Newsom sagt: „Ich mag großzügige Malerei, die viele Möglichkeiten bietet. Die Arbeit muss umfassend und weitreichend sein. Der Weg dorthin führt über eine Vielzahl von Motiven und Methoden.“

Auch die Zeit, oder die Abwesenheit von Zeit, ist ein Prüfstein in Newsoms Bildsprache. Die Gemälde zeugen von einem Formenvokabular, das nicht an die zeitgenössische Erfahrung von Zeit gebunden ist. Vögel und Tiere, Flora und Fauna, heilige Geometrie usw. Dies sind Themen, die von verschiedenen Malern seit Jahrtausenden verwendet wurden, um allegorische Einblicke in das menschliche Drama zu geben. Die Figuren von Newsom sind Bilder der Suggestion. Sie sind mit Bedeutung überlagert. Die Oberfläche der Gemälde ist eine Studie für sich. Das „Wie“ eines Gemäldes ist gemacht und strukturiert. Hier kommen die technischen Mechanismen des Handwerks ins Spiel.

Newsom: „Wenn man sich einen großen Cézanne aus der Ferne ansieht, bekommt man wirklich den Atem der Landschaft, die Atmosphäre und das Gefühl des Bildes. Wenn man dann näher herantritt und die Oberfläche des Gemäldes betrachtet, sieht man die physische Konstruktion und Dekonstruktion der Zeichen. Es ist rein abstrakt.“

Besondere Vorbereitung

Newsom sagt weiter: „In Vorbereitung auf die Ausstellung wusste ich, dass der Kunstverein Heppenheim das Experimentieren mit seinen Installationen fördert. Ich habe an einer neuen Serie von Banner-Gemälden gearbeitet, die frei an der Wand hängen, ähnlich wie venezianische Wandteppiche, die man in Museen findet. Das große Tulpengemälde in der Ausstellung ist eine Erweiterung dieser neuen Art von Armatur, die sich in dieser Ausstellung buchstäblich auf den Boden des Raums wölbt und den Betrachter auf eine völlig andere Art und Weise anspricht. Das ist etwas, das erfrischend und sehr unerwartet war.“