Wir haben die Leserinnen und Leser der WN/OZ nach Künstlervorschlägen gefragt. Und ein Name stand bei den Vorschlägen hoch im Kurs: Bonanza Jackson. Am 14. November ist es so weit: Die Band Bonanza Jackson wird erneut im StudioD der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auftreten. Das letzte Mal standen sie im September 2019 auf unserer kleinen, aber besonderen Bühne. Es war erst ihr zweites Konzert. Damals brachten sie mit ihrer einzigartigen Mischung aus Oldschool Disco Funk, Soul und Poprock das StudioD zum Kochen. Ein energetisches und facettenreiches Konzert war das damals.

Auch der Band Bonanza Jackson ist ihr Konzert in der Redaktion in guter Erinnerung geblieben. "Es war sehr schön und vor allem kuschelig. Es war eines unserer ersten Konzerte und wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein dürfen", so Lars Schwarz, der bei Bonanza Jackson an den Keys spielt.