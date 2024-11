Schon zum zweiten Mal rocken Bonanza Jackson das StudioD

Am Donnerstag sorgte die Band Bonanza Jackson für ein tolles StudioD Konzert in Weinheim. Und das schon zum zweiten Mal. 2019 trat die Band erstmals in der Redaktion auf. Ihrem Sound sind sie bis heute treu geblieben. So begeisterten sie die Zuschauer mit einer Mischung aus Oldschool Disco-Funk, Soul und Poprock.