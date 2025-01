StudioD startet ins Jahr mit Tunesday

Seit über zwei Jahren begeistern sie bei Weinheimer Festen wie dem Dürreplatzfest, dem Weststadtfest oder dem Weinheimer Herbst das Publikum: Tunesday, ein mitreißendes Akustikduo, das Popmusik und gute Stimmung perfekt kombiniert. Am 18. Februar 2025 erwartet die Besucher im StudioD ein ganz besonderer Konzertabend, bei dem sich Kai Ibkendanz (Gesang) und Simon Gropp (Gitarre) live von ihrer besten Seite zeigen.

Für die beiden Musiker ist ihre Leidenschaft mehr als nur ein Hobby – sie ist der kreative Ausgleich zu ihrem stressigen Arbeitsalltag als Geschäftsführer und Wirtschaftsjurist. Mit ihrer außergewöhnlichen Musikperformance schaffen sie es, eine Atmosphäre zu kreieren, die sowohl mitreißend als auch emotional ist. Am 18. Februar beehren sie die StudioD-Bühne in der Redaktion der WNOZ.

Ein Duo, das wie eine ganze Band klingt

Alles begann 2015, als Simon, damals 18 Jahre alt, und Kai, zehn Jahre älter, zufällig in einer Facebook-Gruppe aufeinander aufmerksam wurden. Gesucht war ein Partner für ein Musikprojekt – gefunden wurden zwei Seelenverwandte, die heute, zehn Jahre später, noch immer gemeinsam auf der Bühne stehen. Ob mit Covern von Klassikern wie Eric Clapton oder Songs im Live-Stil von Ed Sheeran – Tunesday fasziniert mit ihrer unverwechselbaren Klangvielfalt. In den letzten Bandjahren hat sich dadurch ein breites Repertoire aus zeitlosen Klassikern, aktuellen Chartstürmern und Liedern zum Mitsingen gebildet.

Weinheims musikalische Perlen: The Paraberries im StudioD

Weinheims musikalische Perlen: The Paraberries im StudioD

Besonders beeindruckend ist ihre technische Raffinesse: Mit einer Loopmachine kreiert Simon live Schlagzeug- und Basssequenzen, die den Sound einer kompletten Band erzeugen. "Durch die Art, wie wir spielen, unterscheiden wir uns deutlich von anderen Duos", erklärt Kai. Seit nunmehr zehn Jahren begeistern sie das Publikum in Weinheim und darüber hinaus.

In der Vergangenheit war das Duo eher in der Pfalz unterwegs, obwohl das Duo sich eher Weinheim zugehörig fühlt. Durch Kontakte der Band Exact kamen Tunesday schließlich zu Auftritten in Weinheim – etwa beim Dürreplatzfest oder "Woinem live". "Jetzt sind wir auf den Weinheimer Bühnen, wo wir schon lange hinwollten", freut sich Kai. Ihr langfristiges Ziel: eines Tages im Café Central auftreten.