Friedensgebet und Übergabe
Am Samstag, 14. November, lädt die Ukraine-Hilfe-Birkenau um 15.30 Uhr zum ökumenischen Friedensgebet in die katholische Kirche Maria Himmelfahrt ein. Die Friedensandacht gestalten Vertreter der katholischen und evangelischen Gemeinde sowie ein ukrainischer Pfarrer gemeinsam. Eingeladen sind Gemeindemitglieder und ukrainische Mitbürger.
Im Anschluss werden im Pfarrhof zehn weitere Generatoren gesegnet und für den Transport an soziale Einrichtungen in der Ukraine übergeben.