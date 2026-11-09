Irische Musik und mehr
Von irischen Folksongs bis zu Liedern aus Südhessen reicht das Repertoire von Peter Kunert & Friends. Am Samstag, 14. November, gastiert die Band um 19 Uhr im Haus Emmaus, Wingertsstraße 25. Unter dem Motto „Irische Musik und mehr“ verbindet sie traditionelle irische Klänge mit deutschen und englischsprachigen Liedern.
Zum Programm gehören alte Folksongs und Balladen ebenso wie Jigs, Reels, Polkas und Hornpipes. Auch Lieder aus der südhessischen Heimat sind zu hören. Der Eintritt ist frei; Spenden werden erbeten.
Weitere Informationen gibt es bei der Evangelischen Kirchengemeinde Lorsch unter Telefon 06251-589333.