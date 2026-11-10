Jobdating im Überwald

Am 19. November lädt der Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße – Kommunales Jobcenter – gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ) zum Jobdating ein. Von 10 bis 13 Uhr können sich Arbeitssuchende, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, Quereinsteigende, Wiedereinsteigende und Unternehmen in der Rudi-Wünzer-Halle, Rudi-Wünzer-Straße 29, persönlich kennenlernen. Die Teilnahme ist kostenfrei; für Arbeitssuchende ist keine Anmeldung nötig.

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