12-Jährige fährt mit Kart auf der Straße

Linsengericht (dpa/lhe) - Eine 12-Jährige soll mit einem Motorkart auf einer Straße in Linsengericht-Altenhaßlau gefahren und dort bei einem Unfall schwer verletzt worden sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhren das Mädchen und ihr Vater das Kart am Samstag zunächst gemeinsam auf dem eigenen Grundstück. Später soll sich die Minderjährige dann unbeobachtet alleine in das Fahrzeug gesetzt und damit das Grundstück verlassen haben. Auf der Straße verlor das Mädchen demnach die Kontrolle über das Kart und stieß vermutlich von hinten mit einem parkenden Auto zusammen. Erst unter dem Heck des Wagens kam sie mit dem Kart zum Stehen.