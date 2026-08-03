13-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen - Zeugenaufruf
In der Dusche im Freibad in Nürtingen soll ein Jugendlicher ein Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen geben?
Nürtingen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher soll eine 13-Jährige im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Polizei sucht Zeugen, um den bislang unbekannten Tatverdächtigen zu ermitteln.
Den Angaben nach lernte die 13-Jährige am Donnerstag zusammen mit einer Freundin zwei Jungen im Freibad kennen. Zum Duschen sei jedes der Mädchen mit je einem der Jungen in eine Kabine gegangen. Dort soll der Tatverdächtige die 13-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Später am Abend erstattete das Mädchen Anzeige bei der Polizei.