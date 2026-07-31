Kind am Steuer

13-Jähriger stibitzt nachts Auto der Mutter und baut Unfall

Erst am nächsten Morgen fällt die nächtliche Spritztour eines 13-Jährigen mit seinem Freund auf. Eine beschädigte Hecke führt die Ermittler auf die Spur.

Ein 13-Jähriger nimmt nachts das Auto seiner Mutter für eine Spritztour. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein 13-Jähriger nimmt nachts das Auto seiner Mutter für eine Spritztour. (Symbolbild)

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Ein 13-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag das Auto seiner Mutter für eine Spritztour genutzt und dabei einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Jugendliche heimlich den Autoschlüssel genommen und war zusammen mit einem Freund in Richtung Abtsgmünd (Ostalbkreis) gefahren.

Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor der 13-Jährige die Kontrolle über den Wagen. Das Auto kam von der Straße ab und zerstörte dabei rund 15 Meter einer Hecke. Davon ließ sich der Junge jedoch nicht stoppen: Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt fort, drehte eine Runde und kam schließlich wieder Zuhause an.

Der Vorfall flog erst am Freitagmorgen auf, als der Eigentümer der beschädigten Hecke die Polizei verständigte. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten den 13-jährigen Fahrer enttarnen. Auch am Wagen wurden dabei Unfallschäden festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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