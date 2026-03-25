Kriminalität

14-Jähriger verletzt anderen Jungen mit Küchenmesser

Streit unter Schülern? Das ist nicht ungewöhnlich. Doch in Kirchheim eskaliert eine Auseinandersetzung unter Teenagern.

Mit einem Küchenmesser soll ein Schüler in Kirchheim einen anderen verletzt haben. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Mit einem Küchenmesser soll ein Schüler in Kirchheim einen anderen verletzt haben. (Symbolbild)

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - An einer Schule in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) soll ein 14-jähriger Teenager einen anderen mit einem Küchenmesser verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der geschädigte 15 Jahre alte Junge kam ins Krankenhaus, hatte laut Polizei aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. 

Die beiden Jungen sollen am Mittag im Außenbereich der Schule eine körperliche Auseinandersetzung gehabt haben. Dabei soll der Verdächtige den anderen mit dem Messer verletzt haben. Wie das genau vor sich ging, muss noch ermittelt werden. 

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Beide Schüler gehen in verschiedene Klassen. Ein Lehrer stellte das mutmaßlich verwendete Messer sicher, die Polizei beschlagnahmte es. Der 14-Jährige wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen Erziehungsberechtigten übergeben.

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