15-Jähriger nach E-Scooter-Unfall in Lebensgefahr
Der 15-jährige Fahrer wird bei dem Sturz in ein Gebüsch lebensgefährlich verletzt, sein 17-jähriger Mitfahrer erleidet schwere Verletzungen. Was die Polizei bisher zum Unfallhergang weiß.
Berghaupten (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Berghaupten (Ortenaukreis) verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Der 15 Jahre alte Fahrer und sein 17 Jahre alter Mitfahrer waren auf einer steil abfallenden Straße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall kamen, wie ein Polizeisprecher sagte. Vermutlich könnte nicht angepasste Geschwindigkeit eine Rolle beim Unfall gespielt haben.
Der 15-Jährige stürzte in ein Gebüsch und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sein Mitfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf weitere Beteiligte oder Mängel am E-Scooter gab es zunächst nicht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.