Verkehrsunfall

15-Jähriger schwer verletzt - Unfall auf Kreuzung

Eine Autofahrerin übersieht, dass ein Roller Vorfahrt hat. Es kommt zum Unfall, bei dem insgesamt zwei Menschen verletzt werden.

Der 15 Jahre alte Rollerfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der 15 Jahre alte Rollerfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Weinstadt (dpa) -   Bei einem Unfall in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist ein 15 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag auf eine Kreuzung und übersah dabei die Vorfahrt des von links kommenden Jugendlichen. Es kam zur Kollision, durch die der 15-Jährige und sein 17 Jahre alter Sozius vom Roller stürzten.

Der Rollerfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls klinisch versorgt. Sie verließ das Krankenhaus noch am selben Tag.

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