15-Jähriger schwer verletzt - Unfall auf Kreuzung

Weinstadt (dpa) - Bei einem Unfall in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist ein 15 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag auf eine Kreuzung und übersah dabei die Vorfahrt des von links kommenden Jugendlichen. Es kam zur Kollision, durch die der 15-Jährige und sein 17 Jahre alter Sozius vom Roller stürzten.