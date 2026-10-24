150.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus
Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, fünf Personen wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Eschwege sind fünf Menschen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.
Alle Bewohner hätten das Haus am Freitagabend rechtzeitig verlassen können. Von den fünf leicht Verletzten seien zwei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gekommen. Da das Gebäude im Werra-Meißner-Kreis nach Angaben der Polizei derzeit nicht bewohnbar ist, wurden die Bewohner vorübergehend in andere Unterkünfte gebracht. Die Brandursache ist bislang unklar.