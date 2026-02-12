Kriminalität

16-Jähriger soll Tankstellen überfallen haben

Nach zwei Überfällen auf Tankstellen in Ehingen steht ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittlungen. Was die Polizei in seiner Wohnung gefunden hat.

Der Jugendliche wurde festgenommen (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Jugendliche wurde festgenommen (Symbolbild)

Ehingen (dpa/lsw) - Nach zwei Überfällen auf Tankstellen in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat die Polizei einen 16-Jährigen als Verdächtigen ermittelt. Der Jugendliche soll an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im September letzten Jahres mit einem Revolver Mitarbeiter bedroht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In einem Fall sei er mit Bargeld geflüchtet. In einem anderen Fall kam es zu einem Handgemenge zwischen Täter und Mitarbeiter. Der Verdächtige flüchtete ohne Beute. 

Am Dienstag durchsuchten Beamte die Wohnung des 16-Jährigen und fanden mutmaßliche Täterbekleidung, die als Beweismittel sichergestellt wurde. Der Jugendliche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft freigelassen, da keine Haftgründe vorlagen. Ermittlungen zu beiden Taten laufen weiter.

