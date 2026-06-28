16-Jähriger stirbt bei Unfall mit Landwirtschaftsmaschine
Bei landwirtschaftlichen Arbeiten stürzt ein 16-Jähriger von einer Plattform und stirbt. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.
Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher ist bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) von einer Plattform gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 16-Jährige arbeitete nach aktuellen Ermittlungen zusammen mit einem 48 Jahre alten Mann mit einem Teleskoplader auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, wie die Polizei mitteilte.
Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Jugendliche dabei am Samstagmittag von der Plattform, die an der Maschine angebracht war. Ein Sachverständiger soll in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nun bei der Klärung des Hergangs helfen.