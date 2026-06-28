Tödlicher Unfall

16-Jähriger stirbt bei Unfall mit Landwirtschaftsmaschine

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten stürzt ein 16-Jähriger von einer Plattform und stirbt. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Schwarzwald-Baar-Kreis von einer Plattform gestürzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Schwarzwald-Baar-Kreis von einer Plattform gestürzt. (Symbolbild)

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher ist bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) von einer Plattform gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 16-Jährige arbeitete nach aktuellen Ermittlungen zusammen mit einem 48 Jahre alten Mann mit einem Teleskoplader auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, wie die Polizei mitteilte. 

Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Jugendliche dabei am Samstagmittag von der Plattform, die an der Maschine angebracht war. Ein Sachverständiger soll in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nun bei der Klärung des Hergangs helfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
86-Jähriger stürzt in Wassergrube und stirbt
Notfall

86-Jähriger stürzt in Wassergrube und stirbt

Ein Mann stürzt auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in eine Wassergrube. Angehörige finden ihn. Doch jede Hilfe kommt zu spät.

03.06.2026

23-Jähriger verunglückt tödlich auf Landstraße bei Rastatt
Polizeieinsatz

23-Jähriger verunglückt tödlich auf Landstraße bei Rastatt

In einer Kurve verliert ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzt und stirbt. Die Polizei sucht nach der Ursache für den tödlichen Unfall.

02.05.2026

Motorradfahrer im Main-Kinzig-Kreis tödlich verletzt
Unfall

Motorradfahrer im Main-Kinzig-Kreis tödlich verletzt

Ein junger Biker fährt in eine Linkskurve, stürzt und stirbt. Was genau geschah, soll nun ein Gutachter herausfinden.

18.04.2026

Baum stürzt auf fahrendes Auto - 55-Jähriger stirbt
Unfall

Baum stürzt auf fahrendes Auto - 55-Jähriger stirbt

Tragischer Unfall bei Waiblingen: Ein Baum fällt auf ein fahrendes Auto, der Fahrer wird tödlich verletzt. Warum der Baum umstürzte, wird ermittelt.

17.03.2026

35-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt
Autobahn 3

35-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

In der Nacht verliert er in der Autobahnauffahrt die Kontrolle. Er stürzt und wird tödlich verletzt.

05.07.2025