Notfall

86-Jähriger stürzt in Wassergrube und stirbt

Ein Mann stürzt auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in eine Wassergrube. Angehörige finden ihn. Doch jede Hilfe kommt zu spät.

Ein 86-Jähriger ist in Ravensburg in eine Wassergrube gefallen und konnte nicht mehr lebend gerettet werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Ein 86-Jähriger ist in Ravensburg in eine Wassergrube gefallen und konnte nicht mehr lebend gerettet werden. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein 86-Jähriger ist auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Ravensburg in eine Wassergrube gestürzt und gestorben. Die Ursache für den Sturz sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Angehörige hätten den Mann entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Feuerwehr und Rettungsdienst seien schnell vor Ort gewesen. Sie hätten den Mann allerdings nur noch leblos bergen können, hieß es weiter. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden lägen aktuell nicht vor.

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