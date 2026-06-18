Unfall

17-jährige Motorradfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einer Landstraße wird eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 17 Jahre alte Frau kam in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die 17 Jahre alte Frau kam in eine Klinik. (Symbolbild)

Birstein (dpa/lhe) - Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die junge Frau sei auf einer Landstraße bei Birstein aus bisher ungeklärter Ursache nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer und die Beifahrerin des Autos seien bei dem Unfall am Mittwochnachmittag unverletzt geblieben. Die 17-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.

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