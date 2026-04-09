Biberach an der Riß

17-Jähriger fragt Frau nach Weg – dann zieht er ein Messer

Eine harmlose Wegfrage endet in Biberach beinahe tödlich. Warum eine Passantin blitzschnell eingreift und was die Ermittler bisher über den Fall wissen.

Der Jugendliche wurde von der Polizei festgenommen und sitzt in Haft (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Der Jugendliche wurde von der Polizei festgenommen und sitzt in Haft (Symbolbild)

Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff auf eine 38-jährige Frau in Biberach ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 17-Jährigen wegen versuchten Mordes. Der Jugendliche soll die Frau zunächst nach dem Weg gefragt und dann plötzlich mit einem Messer in ihre Richtung gestochen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Die Frau wich rechtzeitig aus und rief um Hilfe. Eine Radfahrerin griff ein, sprach den Jugendlichen lautstark an und verfolgte ihn, als er zu Fuß flüchtete. Sie brachte ihn nach kurzer Flucht zur Aufgabe und wählte den Notruf.

Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen am Dienstag fest und stellten das Messer sowie weitere Beweismittel sicher. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst vollkommen unklar.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrunkene sorgen für doppelten Polizeieinsatz in Biberach
Alkohol

Betrunkene sorgen für doppelten Polizeieinsatz in Biberach

Bierflaschen, Zwiebelglas und abgerissene Wischer: In Biberach sorgten zwei stark betrunkene Männer für Chaos – und zwei Polizeieinsätze in einer einzigen Straße.

14.02.2026

Mann nach Messerangriff auf 36-Jährige festgenommen
Biberach

Mann nach Messerangriff auf 36-Jährige festgenommen

Mitten in der Nacht kommt es in einem Park zu einem Streit. Eine Frau wird verletzt und flüchtet blutüberströmt. Eine Fahndung an Ort und Stelle läuft zunächst erfolglos.

21.05.2025

Randale und ein Messer – Erneut endet Polizeieinsatz tödlich
Tödlicher Einsatz

Randale und ein Messer – Erneut endet Polizeieinsatz tödlich

Dass deutsche Polizisten zur Schusswaffe greifen und Menschen im Einsatz erschließen, ist selten. Doch nun lassen zwei fatale Einsätze in Folge aufhorchen. Experten haben Erklärungsansätze.

17.03.2025

Mann bei Messerangriff in Linienbus verletzt
Nach Streit

Mann bei Messerangriff in Linienbus verletzt

Bei einem Streit zieht ein Jugendlicher ein Messer und greift einen Mann an. Dieser wird verletzt.

08.01.2025

Prozess

Tödlicher Messerangriff in Asylheim - Angeklagter schweigt

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 41-Jährigen vor, einen Mann in einer Asylunterkunft mit einem Messer erstochen zu haben. Zwei Frauen soll er schwer verletzt haben, eine verlor ihr ungeborenes Kind. Vor dem Landgericht Wiesbaden spricht er, jedoch nicht zur Tat.

09.10.2023