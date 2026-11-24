17-Jähriger stürzt mit manipuliertem E-Scooter
Ein Jungendlicher stürzt mit seinem E-Scooter und wird schwer verletzt. Was die Polizei zu seinem Fahrzeug sagt.
Crailsheim (dpa/lsw) - Ein 17-jähriger Teenager ist in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) mit seinem E-Scooter gestürzt und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der E-Scooter technisch manipuliert, sodass das Fahrzeug eine höhere als die zulässige Höchstgeschwindigkeit erreichen konnte, wie die Polizei mitteilte. Warum der Jugendliche am Montag stürzte, sei allerdings noch unklar. Er kam in ein Krankenhaus.