Polizei ermittelt

58-Jähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Ein 58-jähriger Mann stürzt mit seinem E-Scooter in Esslingen. Der Rettungsdienst bringt den Schwerverletzten in eine Klinik.

Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Sturz mit seinem E-Scooter hat sich ein 58-jähriger Mann in Esslingen am Neckar schwer verletzt. Der Mann war auf einem schmalen Fahrbahnstreifen in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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