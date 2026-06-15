18-Jähriger gerät in Gegenverkehr - mehrere Verletzte

Dillenburg (dpa) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße im Lahn-Dill-Kreis sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 18-Jähriger aus Angelburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) am Nachmittag zwischen Eschenburg-Hirzenhain und Dillenburg-Nanzenbach in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus Bad Laasphe (Kreis Siegen-Wittgenstein) zusammen.

Im Fahrzeug des 18-Jährigen befanden sich laut Polizei noch zwei weitere Mitfahrer. «Alle Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades», so die Polizei. Der 18-Jährige sowie eine Mitfahrerin wurden von einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Marburg gebracht. Die weiteren Beteiligten kamen zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser.

An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Die L3362 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden voll gesperrt.