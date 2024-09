19-Jähriger nach Messerattacke in Kassel in U-Haft

Straubing/Kassel (dpa) - Nach einer Messerattacke mit zwei Schwerverletzten Ende August in Kassel hat die Polizei einen 19-Jährigen im bayrischen Straubing festgenommen. Er soll auf einen 29-Jährigen eingestochen und ihn potenziell lebensbedrohlich verletzt haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kassel. Die Polizei nahm den 19-Jährigen am Montag fest, nachdem Ermittlungen der hessischen Polizei zu seinem Aufenthaltsort geführt hatten, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.