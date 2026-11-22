2:0 gegen VfB: Freiburgs Fußballerinnen gewinnen Landesduell
Im ersten Baden-Württemberg-Duell in der Bundesliga zwischen Freiburgerinnen und Stuttgarterinnen feiern die Südbadenerinnen einen wichtigen Sieg. SC-Kapitänin Karl stellt einen Vereinsrekord auf.
Freiburg (dpa/lsw) - Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben gegen den VfB Stuttgart das erste Landesduell in der Bundesliga gewonnen und sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Beim 2:0 (0:0) im Freiburger Dreisamstadion erzielten Selina Vobian (86. Minute) und Luca Birkholz (88.) die späten Tore für das Team aus Südbaden. In der Tabelle zog der Sport-Club (13 Punkte) dank des Heimsiegs am VfB (11) vorbei.
Für SC-Kapitänin Lisa Karl war es auch persönlich eine besondere Partie: Die 29 Jahre alte Außenverteidiger stieg durch ihren 196. Erstliga-Einsatz zur alleinigen Bundesliga-Rekordspielerin des Vereins auf. Karl zog an Ex-Mitspielerin Hasret Kayikçi vorbei, die 195 Mal im Fußball-Oberhaus für die Freiburgerinnen auflief und ihre Karriere im vergangenen Jahr beendete.