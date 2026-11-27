Ettlingen (dpa/lsw) - Ein 20-Jähriger soll in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) vier Polizisten angegriffen und leicht verletzt haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Anwohner hatten demnach am Donnerstag einen randalierenden Mann gemeldet. Als eine Streife eintraf, soll er aggressiv auf die Beamten zugelaufen sein. Die Polizisten ergriffen ihn den Angaben zufolge zunächst an den Armen. Daraufhin soll er sich losgerissen und nach ihnen geschlagen haben. Die Beamten brachten den 20-Jährigen laut Polizei zu Boden und nahmen ihn fest. Dabei soll er sich weiter gewehrt und die Polizisten beleidigt haben.