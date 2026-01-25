Kriminalität

29-Jähriger soll Polizisten angegriffen haben

Ein Zeuge verfolgt einen mutmaßlichen Autoknacker und ruft die Polizei. Als ein Beamter ihn festnehmen will, kommt es zu Handgreiflichkeiten.

Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild)

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger soll in Bad Dürrheim versucht haben, ein geparktes Auto aufzubrechen, einen Zeugen bedroht und einen Polizisten verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein 40-Jähriger am Samstag den Verdächtigen dabei, wie dieser anscheinend an einem Auto hantierte. Der Zeuge rief die Polizei und verfolgte den Mann zu Fuß.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Während der Verfolgung soll der 29-Jährige den Mann mit einem ausgeklappten Taschenwerkzeug bedroht haben. Eine Streife stellte den Verdächtigen wenig später. 

Beim Versuch, ihn festzunehmen, soll er einem Polizisten mit dem Ellbogen gegen den Kopf geschlagen und geflüchtet sein. Der Beamte holte ihn laut Mitteilung wieder ein, stürzte dabei jedoch und wurde verletzt in eine Klinik gebracht werden. Er ist vorerst dienstunfähig.

Der Tatverdächtige wurde leicht verletzt und laut Polizei nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 29-Jährigen werde unter anderem wegen Bedrohung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann geht mit Messern auf Polizisten zu – Beamter schießt
LKA ermittelt

Mann geht mit Messern auf Polizisten zu – Beamter schießt

Nach einem Polizeieinsatz bei Freiburg liegt ein 28-Jähriger im Krankenhaus. Er soll mit Messern auf Beamte zugegangen sein – ein Schuss fiel.

05.12.2025

Mann möchte Kinder aus Auto befreien – Zeuge ruft Polizei
Irrtum!

Mann möchte Kinder aus Auto befreien – Zeuge ruft Polizei

Ein Mann wird dabei beobachtet, wie er mit einem Stein die Scheibe eines Autos einschlägt. Die Polizei wird alarmiert. Doch die Situation ist anders, als sie schien.

28.05.2025

29-Jähriger soll Polizisten angegriffen haben - Prozess
Bei Festnahme

29-Jähriger soll Polizisten angegriffen haben - Prozess

Bei einer Festnahme kommt zu einem Gerangel. Ein Beamter einer Polizei-Spezialeinheit wird dabei mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer muss sich nun vor Gericht verantworten.

04.03.2025

15-Jähriger verursacht Autounfall mit Streifenwagen
Wagen der Mutter

15-Jähriger verursacht Autounfall mit Streifenwagen

Ein Jugendlicher wollte mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour machen. Doch diese endete anders als erwartet.

11.01.2025

Eritrea-Festival: Polizisten schildern Einsatz im Prozess
Justiz

Eritrea-Festival: Polizisten schildern Einsatz im Prozess

Eskalation binnen Minuten - am zweiten Prozesstag um die Gewalt am Rande des Eritrea-Festivals in Gießen schildern Polizisten, wie sie den Einsatz vor einem Jahr erlebten.

08.07.2024