2023 kamen 19 neue Kommunen zu Programm «Kompass» hinzu

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im zurückliegenden Jahr sind 19 weitere hessische Kommunen dem polizeilichen Präventionsprogramm «Kompass» beigetreten. Damit gehörten Ende 2023 landesweit insgesamt 154 Städte und Gemeinden der Sicherheitsinitiative an, wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte. In den Kompass-Kommunen leben demnach mehr als drei Millionen Bürgerinnen und Bürger.