Kriminalität

21-Jähriger bei Streit an Kiosk in Frankfurt verletzt

Nach einem Streit an einem Kiosk im Frankfurter Gallus wird ein 21-Jähriger verletzt. Die Polizei ermittelt nach dem nächtlichen Vorfall.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung im Frankfurter Gallus verletzt worden. Der 21-Jährige habe sich in der Nacht auf Sonntag mit einem Gleichaltrigen und zwei Zeugen an einem Kiosk aufgehalten, teilte die Polizei mit. Dort seien sie in einen Streit mit einem weiteren Mann geraten. Der spätere Tatverdächtige soll einen weiteren Mann hinzugerufen haben. 

Als der Streit eskalierte, soll einer der Verdächtigen ein Messer gezogen haben. Die beiden 21-Jährigen sowie die Zeugen seien daraufhin geflüchtet. Einer der beiden sei von einem Tatverdächtigen eingeholt und niedergeschlagen worden. Dabei sei er verletzt worden, der Rettungsdienst habe ihn behandelt. 

Der zweite 21-Jährige sei von dem anderen Tatverdächtigen mit dem Messer bedroht worden, habe jedoch fliehen und sich verstecken können. Die Polizei ermittelt.

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