Lamborghini beschädigt

21-Jährige fährt Luxuswagen an: 21.000 Euro Schaden

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit: Eine 21-Jährige fährt mit ihrem Kleinwagen auf einen bremsenden Lamborghini auf. Der Schaden ist beträchtlich.

21.000 Euro Schaden sind in Aalen bei einem kleinen Auffahrunfall entstanden. Foto: Stefan Puchner/dpa
21.000 Euro Schaden sind in Aalen bei einem kleinen Auffahrunfall entstanden.

Aalen (dpa/lsw) - Kleiner Unfall, großer Schaden: Eine 21-Jährige ist in Aalen mit ihrem Auto auf einen an einer Ampel bremsenden Lamborghini aufgefahren. Dabei sei ein Schaden von 21.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag niemand.

Der 46 Jahre alte Fahrer des Luxus-SUVs musste an der roten Ampel abbremsen. Die hinter ihm fahrende 21-Jährige bemerkte dies nach Polizeiangaben zu spät und fuhr auf. Trotz des vergleichsweise harmlosen Auffahrunfalls summierte sich der Sachschaden. Der Neupreis für den Sportgeländewagen der italienischen Marke Lamborghini liegt zwischen mehr als 200.000 bis 300.000 Euro.

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