Heidelberg: Grüner Lamborghini in Neuenheim zerkratzt
In Heidelberg hatten es Unbekannte auf einen teuren Sportwagen abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.
Heidelberg. Unbekannte haben am Sonntagabend einen auffällig grünen Lamborghini im Heidelberger Stadtteil Neuenheim beschädigt. Laut Polizeimeldung zerkratzten die Täter die Beifahrertür des Wagens im Zeitraum zwischen 17 und 20.45 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sportwagen war ordnungsgemäß in der Ziegelhäuser Landstraße in unmittelbarer Nähe des Brückenkopfes der Alten Brücke geprarkt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden. (sig)