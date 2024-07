28-Jährige getötet - Urteil im Mordprozess erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Gerichtsverfahren wegen Mordes an einer 28-Jährigen in Frankfurt wird für Mittwoch (13.30 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten, der zur Tatzeit 17 Jahre alt war, vor, die Frau geschlagen und zu Tode gewürgt zu haben. Zuvor soll die 28-Jährige ihn wegen Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr ausgelacht haben. Die beiden sollen sich laut früheren Angaben eines Gerichtssprechers wenige Stunden vor der Tat im Herbst vergangenen Jahres in einem Lokal im Stadtteil Sachsenhausen kennengelernt, Alkohol sowie Kokain konsumiert und Sex vereinbart haben.