29-Jähriger im Streit mit Messer angegriffen und verletzt
Zwischen zwei Männern kommt es in Darmstadt zu einer Auseinandersetzung. Plötzlich zückt einer der beiden ein Messer und sticht zu.
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 29-Jähriger ist in Darmstadt infolge einer Auseinandersetzung mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, gerieten der Mann und sein Kontrahent am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit.
Bei dem Angreifer, der das Messer zückte, soll es sich ersten Ermittlungen zufolge um einen 27-Jährigen handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief den Angaben zufolge bislang ohne Erfolg. Der 29-Jährige sei medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben. Die Polizei ermittelt.