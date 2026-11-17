32-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt
Zwei Autos krachen ineinander – warum, ist noch unklar. Beide Fahrer werden verletzt, einer davon schwer. Auch ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz.
Baumerlenbach/Ohrnberg (dpa/lsw) - Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos im Hohenlohekreis ist ein 32-Jähriger schwer verletzt worden und musste aus seinem Wagen befreit werden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren die beiden Autos auf der Straße zwischen Baumerlenbach und Ohrnberg ineinander gekracht, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der 32-Jährige wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Der Fahrer des anderen Wagens konnte sich den Angaben zufolge selbst aus seinem Auto befreien. Er erlitt leichte Verletzungen.
Der Schaden an den beiden Autos wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Straße war nach dem Unfall am Nachmittag bis zum frühen Abend wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.