Kriminalität

33-Jähriger randaliert in Klinik - mehrere Verletzte

Nach Angriffen auf Klinikpersonal und Polizisten kann ein 33-Jähriger in Langen gewaltsam gestoppt werden. Zwei Beamte müssen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung im Krankenhaus bleiben.

Bei dem Einsatz in Langen wurden unter anderem mehrere Polizeibeamte verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Bei dem Einsatz in Langen wurden unter anderem mehrere Polizeibeamte verletzt. (Symbolbild)

Langen (dpa) - Ein 33-Jähriger soll in einer Klinik in Langen südlich von Frankfurt am Main randaliert und dabei einen Klinikmitarbeiter und einen Rettungssanitäter verletzt haben. Kurz darauf habe er in der Nähe des Krankenhauses drei Polizeibeamte angegriffen, die ebenfalls verletzt worden seien, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. 

Der Mann sollte demnach am Sonntagnachmittag innerhalb des Krankenhauses verlegt werden, da er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Dabei soll der 33-Jährige unter anderem Gegenstände umhergeworfen haben. 

Er traf laut Polizei einen Klinikmitarbeiter am Kopf, der eine Schwellung erlitt. Im weiteren Verlauf soll der 33-Jährige einem Rettungsdienstmitarbeiter ins Gesicht geschlagen und gegen medizinisches Gerät getreten haben. Anschließend verließ der Mann zunächst die Klinik. Als eine Polizeistreife ihn kurz darauf festnehmen wollte, wehrte der Randalierer sich massiv, wie es in der Mitteilung hieß. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Gehirnerschütterung? Zwei Polizeibeamte in Klinik aufgenommen 

Er habe zwei Polizeibeamte ins Gesicht geschlagen und diese dadurch zu Fall gebracht haben. Einer der Beamten habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Zudem soll der Beschuldigte einer Beamtin ein Büschel Haare ausgerissen haben, wie die Polizei weiter mitteilte. 

Der 33-Jährige habe erst durch den Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt fixiert werden können. Er wurde zurück in die Klinik gebracht. Die beiden verletzten Polizeibeamten wurden laut Mitteilung vorsorglich stationär ins Krankenhaus aufgenommen, um eine Gehirnerschütterung auszuschließen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klinikmitarbeiter in Ungarn nimmt Leichenteile nach Hause
Kannibalismus-Verdacht

Klinikmitarbeiter in Ungarn nimmt Leichenteile nach Hause

Ein Budapester Krankenträger soll menschliche Leichenteile gesammelt und teils verzehrt haben. Die Polizei fand bei ihm zahlreiche Überreste und Fotos.

23.06.2026

Zwei Polizeibeamte von 17-Jähriger verletzt
Kriminalität

Zwei Polizeibeamte von 17-Jähriger verletzt

Eine Jugendliche verletzt bei einem Polizeieinsatz in Wiesbaden zwei Beamte im Gesicht. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und welche Folgen das für sie hat.

21.06.2026

Klinikpersonal erlebt immer wieder Gewalt im Berufsalltag
Kriminalität

Klinikpersonal erlebt immer wieder Gewalt im Berufsalltag

Experten sehen ein strukturelles Problem und verweisen auf eine zusätzliche Dunkelziffer. Aus welchen Situationen entwickelt sich die Aggression? Und was können Kliniken dagegen tun?

07.04.2025

Vier Straftäter geflohen - Klinikmitarbeiter verletzt
Großer Polizeieinsatz

Vier Straftäter geflohen - Klinikmitarbeiter verletzt

In Niederbayern sind vier Insassen einer psychiatrischen Einrichtung entkommen. Sie gelten als gefährlich. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln.

18.08.2024

Limburg-Weilburg

Polizei: 23-Jähriger verletzt vier Beamte bei Festnahme

Erst bedroht er Busfahrer, dann wehrt er sich gegen den Zugriff. Ein Mann beschäftigt die Polizei in Weilburg. Nach der Festnahme wird er zur Begutachtung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

06.04.2024